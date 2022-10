Una Vita anticipazioni 27 ottobre 2022 | chi è Gabriela?

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 23 ottobre 2022) Nella puntata di Unain onda giovedì 27la presenza dinel quartiere desta parecchi pettegolezzi, soprattutto perchè è ospite a casa di Genoveva e tutti vorrebbero sapere chi sia questa misteriosa ragazza, arrivata dal nulla. Non si risparmiano infatti moltissimi pettegolezzi a riguardo. Azucena poi si presenta al provino e lo supera in modo decisamente brillante! La giovane è estasiata da questa notizia. L’episodio sarà trasmesso su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity alle ore 14:10. Che fine ha fatto Cayetana Sotelo Ruz di Una? Curiosità su Sara Miquel Vediamo che cos’è successo alla protagonista assoluta delle prime stagioni della telenovela spagnola ...