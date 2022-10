“Una cosa a tre” GF Vip 7 | Antonella Fiordelisi | rivelazione bollente sul famoso attore

(Di domenica 23 ottobre 2022)rivela la proposta indecente di Alex Belli. Al GF Vip 7 è tempo di rivelazioni. Negli ultimi giorni abbiamo assistito a diversi momenti di tensione con Wilma Goich che si è imbestialita con Nikita Pelizon. La cantante ha lasciato incustodito il suo bicchiere di vino durante l’ultimo party. Poco dopo, quando è andato a riprenderselo, si è accorta che era completamente vuoto. Ed è esplosa puntando il dito contro Nikita. “Il mio vino è sparito. Io me ne andrei già a letto per quanto sono inca…ata. Perché a me le persone maleducate non mi piacciono. E porca misera, porca tr..a”. Scontro anche tra Sara Manfuso, da poco uscita, e Sonia Bruganelli accusata di essere falsa. Poiha rivelato un argomento molto delicato della sua vita privata. La sportiva ha infatti confessato che non ...

Tuttosport

"E'emotivamente molto impattante", è stata la risposta della neo - premier ancora mentre saliva le scale. I due si sono appartati quindi per un'ora e mezza, per un colloquio ben più lungo ...Ma invece io sapevo che avrei dovuto attaccare da subito, è questa lache mi ha permesso di ... Èdelle vittorie più belle e significative della mia carriera perché abbiamo 23 punti di ... Bagnaia racconta il suo segreto in Malesia: "Mai fatta una cosa del genere" Fedez vs Don Alberto Ravagnani. Duranta la scorsa puntata di Muschio Selvaggio, il rapper si è scagliato contro il sacerdote dandogli ...Il presidente del Tennis Club Napoli dopo i problemi per i campi e gli alberghi. Ma rilancia: «Ci candidiamo anche per il prossimo anno» ...