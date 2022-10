Ultime Notizie – Ucraina | bombardamenti russi nel Donetsk

(Di domenica 23 ottobre 2022) (Adnkronos) – Due civili sono morti e 9 sono rimasti feriti neiavvenuti ieri nella regione di, nell’orientale. Lo riferisce il governatore dell’Oblast di, Pavlo Kyrylenko, secondo il quale una persona è stata uccisa a Klishchiivka e una a Torske. Inoltre, altri quattro civili uccisi dalle truppe russe durante l’occupazione sono stati trovati nei villaggi liberati di Dibrova e Ozerne. Lo riporta il Kyiv Independent. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sky Tg24

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Giorgia Meloni ha formato il ...linfa in streaming La variante di Covid - 19 creata in laboratorio sta facendo discutere, ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Giorgia Meloni ha formato il ...linfa in streaming La variante di Covid - 19 creata in laboratorio sta facendo discutere, ... Cronaca, le ultime notizie di oggi 22 ottobre. Incendio appartamento a Catanzaro, 3 morti Chiamate con i vertici dell’Unione Europea, il primo incontro con Emmanuel Macron e il viaggio a Bruxelles che inaugura l’operato del ...«Abbiamo sempre detto che la risposta alla crisi deve essere europea. Dobbiamo preservare l’unità dei nostri Paesi, essenziale per imporre la massima pressione alla Russia». Questo il messaggio del pr ...