Ultime Notizie – Governo | ministro Ambiente | “Cingolani consulente per l’energia”

(Di domenica 23 ottobre 2022) Sul tetto al prezzo del gas e la sfida energetica “valuteremo. Naturalmente c’è l’impegno in questo momento a trovare delle soluzioni, come”. Così ildell’e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin lasciando Palazzo Chigi dopo il primo Consiglio dei Ministri. Un impegno che potrà avvalersi delle competenze deluscente per la Transizione ecologia Robertoche “èper il”. Priorità? “Io credo che la questione che stiamo vivendo la dica tutta” e su un possibile decreto bollette in aiuto degli italiani risponde: “Vedremo”. Da valutare anche la presenza martedì a Bruxelles per la riunione: “Domani faccio il passaggio di consegne e valuteremo”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il Sole 24 ORE

Uno scenario che in realtà non stupisce, per come si sono messe le cose nelleore. Diciamo ... Milan: tutte leSerie A: tutte leCalcio: tutte le23 ottobre 2022... arrivare allo scopo mettendo in atto una strategia difensivista a oltranza oppure utilizzando come mezzo un gioco propositivo A Bolzano il Parma cinico e concreto dellesettimane ha ... Ucraina, ultime notizie. «Kherson, i russi ritirano gli ufficiali dalla città» Parlando di Leonardo DiCaprio, c’è un altro film al quale l’attore ha lavorato e dove gli errori certo non mancano. Si tratta di «The Aviator» di Martin Scorsese, uscito nel 2004. DiCaprio veste i ...Roma-Napoli sarà uno spettacolo in campo ma fuori gli animi dei tifosi continuano ad essere tesi, come sempre è stato negli ultimi anni. Da più parti, negli ambienti della tifoseria romana, sono ...