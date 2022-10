Ultime Notizie – Governo | Meloni da Draghi | “Arrivo impattante emotivamente”

(Di domenica 23 ottobre 2022) Marioattende con un sorriso largo Giorgiasullo scalone che conduce alla sale dei Galeoni, dove a breve avrà luogo il passaggio di consegne con la tradizionale cerimonia della campanella. “Benvenuta, come stai?”, chiede il premier uscente. “Bene, questa sotto è una cosa un po’”, risponde il neo presidente del Consiglio con un chiaro riferimento al picchetto d’onore che l’ha omaggiata nel cortile di Palazzo Chigi. Subito dopo il colloquio tra i due, tutt’ora in corso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Notte di violenza nel centro storico di Benevento . Un immigrato marocchino è rimasto ferito durante un'aggressione in vicolo Pantaleone , nei pressi di piazza Piano di Corte, cuore della movida ...Questa notte i carabinieri della stazione di Procida sono intervenuti in via Roma per un 13enne ferito al collo. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzino avrebbe discusso con un coetaneo, già ... Cronaca, le ultime notizie di oggi 22 ottobre. Incendio appartamento a Catanzaro, 3 morti La direttrice pro-tempore Paola Recchi si dice infatti ottimista della situazione, guardando al potenziale delle due sale cittadine, incoraggiata anche dai risultati ottenuti negli ultimi mesi dallo s ...Milano, meteo per Domenica 23 Ottobre 2022. Giornata caratterizzata da qualche nube sparsa, temperatura minima 16°C, massima 20°C ...