Ultime Notizie – Governo | ‘impatto emotivo’ per Meloni Il messaggio al Cdm | “Procedere uniti”

Il Sole 24 ORE

Sono 1.361 i nuovi casi di Covid - 19 registrati nelleventiquattro ore in Toscana: 297 confermati con tampone molecolare e gli altri 1.064 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.Questesaranno inserite nella tab "Oggi", la più importante di tutto l'App Store, se non altro perché funziona da "landing page" del negozio software di Apple. In più, altri ad saranno ... Ucraina, ultime notizie. «Kherson, i russi ritirano gli ufficiali dalla città» "Mio figlio Malcom è stato stroncato da un infarto a Las Palmas. Lo comunico impietrito e con indicibile dolore ai suoi amici con questa immagine di vita". Lo scrive su facebook Achille Occhetto, ex s ...Eseguiti 9.133 tamponi. Il 97,3% dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. L’età media dei nuovi positivi è di 55,2 anni. Un nuovo decesso Bologna - Dall’inizio dell’e ...