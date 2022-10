Udinese | Walace | «Torino? È stata una partita difficile | lo sapevamo»

- Torino 1 - 2(3 - 5 - 2) : Silvestri 5.5; Perez 6 (36'st Ehizibue sv), Bijol 5.5, Ebosse 6; Pereyra 6, Samardzic 5.5 (20'st Lovric 6),6 (36'st Nestorovski sv), Makengo 6 (20'st Arslan 6), Udogie 6.... Mkhitaryan all'ultimo istante decide una partita pazza- Torino 1 - 2: Ola Aina e Pellegri ... Sottil prova il tutto per tutto a 10' dalla fine inserendo Nestorovski pere mettendo ...We and our partners store and/or access information on a device, such as unique IDs in cookies to process personal data. You may accept or manage your choices by clicking below, including your right t ...Alla Dacia Arena i bianconeri di Sottil incassano la prima sconfitta interna. Un buon Torino dopo la sconfitta nel derby contro la Juve incamera tre punti inportantissimi che oltre a fare classifica d ...