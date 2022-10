Udinese-Torino | Serie A | probabili formazioni e diretta tv

(Di domenica 23 ottobre 2022)in campo oggi alle ore 12:30 alla Dacia Arena di Udine, match valido per per l’undicesima giornata diA. È un incontro tutt’altro che semplice che vedrà impegnati i granata contro la squadra rivelazione di questo inizio di campionato, l’. Ivan Juric arriva alla partita con tutto l’organico a disposizione, potendo disporre nuovamente di Tony Sanabria che era l’ultimo infortunato: non ci sono troppi dubbi sulla formazione. I padroni di casa bianconeri, lanciatissimi e vogliosi di continuare a respirare aria di alta classifica, si affideranno ai soliti noti che stanno traghettando Andrea Sottil verso una prima parte di stagione che nessuno si sarebbe mai immaginato. Ecco le ultime news relative al lunch match di questa ultima domenica di ottobre con le...

Dove vederestreaming e diretta tvè in programma alle 12:30 alla Dacia Arena di Udine e sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio (canale 202) ed in ...RISULTATI SERIE A: IL GIORNO DI ROMA NAPOLI! I risultati di Serie A ci accompagnano al giorno di Roma Napoli: per la 11giornata si prosegue domenica 23 ottobre, il lunch match saràma poi chiaramente tutta l'attenzione sarà concentrata sulla grande sfida delle ore 20:45, l'incrocio tra José Mourinho e Luciano Spalletti nel quale la Roma cercherà di frenare la ...Una regia d'autore per un nuovo film. Juric prepara la scintilla per riaccendere le luci sul Torino. Qualcosa di diverso rispetto alla ultime prove nelle quali, oltre alle vittorie, i suoi ...UDINE - Il Torino di Ivan Juric apre la domenica dell'11 giornata di campionato facendo visita alle 12:30 all'Udinese di Sottil. I granata hanno recuperato Sanabria e arrivano al completo alla sfida d ...