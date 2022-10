Udinese | Sottil | «Monza? Non pensiamo al passato | l’importante è il presente»

(Di domenica 23 ottobre 2022) Il tecnico dell’, Andrea, ha parlato prima del match di Serie A contro il Torino. Ecco le sue dichiarazioni Andrea, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Torino. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «? Dobbiamo distinguere le due competizioni, molto diverse tra loro. Comunque non ne parliamo più, come facciamo anche con le vittorie o i pareggi. Nonalè il. La nostra parola d’ordine è continuità, abbiamo tanta fame e stiamo facendo un ottimo campionato. Siamo pronti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

...e Torino inaugurano il palinsesto domenicale dell'undicesima giornata di Serie A. Alle 12. Andrea©LaPresseUna sfida che si preannuncia a dir poco difficile per gli ospiti. Lo ...Per l', Andreaschiererà la squadra con un 3 - 5 - 2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie; ...21' Cross dalla destra per l'Udinese, palla deviata, esce Savic e la fa sua. 20' OCCASIONE UDINESE! Deulofeu dal limite calcia a giro, palla a lato non di molto. Protesta l'attaccante che vorrebbe ...I friulani di Sottil sfidano i granata di Juric nel lunch match dell’11ª giornata di Serie A: dove vedere Udinese-Torino L’Udinese di Andrea Sottil sfida il Torino di Ivan Juric nel lunch match dell’1 ...