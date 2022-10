Ucraina | ultime notizie Mosca richiama gli Usa | «Temiamo bomba sporca di Kiev» La replica | fake news

(Di domenica 23 ottobre 2022) Il ministro della Difesa russo Serghei Shoigu ha avuto una conversazione telefonica con il segretario di Stato alla Difesa britannico Ben Wallace. Nel colloquio, riferisce la Tass, Shoigu ha espresso «preoccupazione per possibili provocazioni dell’attraverso l’uso di una “”». Immediata ladi Mykahilo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Zelensky: «È anche questa una bugia. Non esiste una “”. Solo sporchi tentativi di giustificare il genocidio con una nuovo falsità».

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra inArrivano i nuovi ecobonus per l ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra inArrivano i nuovi ecobonus per l ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Una vera e proria beffa per Putin. Lisbona sta inviando elicotteri russi all'Ucraina. Mossa che sta facendo andare su tutte le furie la Russia. Con Mosca chiede al Portogallo ...