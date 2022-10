Ucraina | Tajani | “Lavoreremo con Ue e Nato | non c’è pace senza giustizia”

Non so se questo governo sarà in grado di continuare insenza dire in che modo'. Di ... 'Antonio- ha osservato l'ambasciatore - è ministro degli Esteri dopo un passaggio da Bruxelles in ...... ovvero "un sostegno assoluto alla politica dell'Ue, in particolare nei confronti dell'", ma anche la nomina di Antoniocome vicepremier e ministro degli Esteri. Per questo motivo, ...Antonio Tajani fa chiarezza e ribadisce la collocazione internazionale dell'Italia. «Lavoreremo sempre insieme all’Unione europea e ...(Adnkronos) - "Lavoreremo sempre insieme all'Ue e alla Nato. Non c’è pace senza giustizia". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo ai giornalisti sui prossimi passi per l’Ucraina all ...