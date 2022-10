Ucraina | Russia accusa | “Kiev vuole inscenare provocazione con bomba sporca”

(Di domenica 23 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha discusso al telefono con il ministro della Difesa del governo di Parigi, Sebastien Lecornu, della situazione in. Shoigu ha denunciato l’intenzione didiunacon l’uso di una “”. Questo quanto riferito ai giornalisti oggi dal Ministero della Difesa della Federazione Russa, riferisce la Tass. “Il 23 ottobre si è tenuto un colloquio telefonico tra il Ministro della Difesa della Federazione Russa, Generale dell’Esercito S.K. Shoigu e il Ministro della Difesa della Repubblica francese S. Lecornu. La situazione in, che ha una tendenza costante a un’ulteriore escalation incontrollata, è stata discussa”, è stato annunciato. Shoigu ha espresso alla sua ...

La situazione in, che ha una tendenza costante a un'ulteriore escalation incontrollata, è stata discussa', è stato annunciato. Shoigu ha espresso alla sua controparte francese 'le sue ...