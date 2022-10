Ucraina | Mosca a Parigi | Temiamo provocazioni di Kiev con una bomba sporca | Bombe russe sul Donetsk | uccisi due civili

(Di domenica 23 ottobre 2022) 23 ott 13:17 Kherson, le forze ucraine avanzano: evacuati i- VIDEO 23 ott 13:11 Sindaco: "I russi tengono in ostaggio bimbi di Energodar" I russi non intendono restituire ai genitori dei ...

... l'interattivo - L'arma del freddo - Speciale - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto- Russia Punti chiave 12:47, telefonata tra il ministro della difesa russo e l'...... ha avuto oggi un colloquio telefonico con il suo omologo francese, Sebastien Lecornu, al quale ha espresso i timori diper "possibili provocazioni militari" da parte dell'con l'uso di ...Il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il suo omologo francese, Sebastien Lecornu, al quale ha espresso i timori di Mosca per "possibili provocazioni ...La neo premier Giorgia Meloni rassicura il presidente Usa Joe Biden e la Nato sul sostegno dell’Italia all’Ucraina e sfida la Russia contro il ricatto del gas messo in atto da Mosca. Nel congratularsi ...