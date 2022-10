Turone sul famoso gol annullato | «Abbiamo preso a calci sia l’arbitro che il guardalinee »

(Di domenica 23 ottobre 2022) Maurizioè tornato a parlare dopo ilgoldopo Juventus-Roma del 1981. Ecco le sue dichiarazioni Maurizioè tornato a parlare dopo ilgolin un Juve–Roma del 1981 a margine della presentazione del film “Er gol deera bono”, prodotto dalla Rai. Di seguito le sue dichiarazioni. PAROLE – «Sapevo che quel gol era regolare, non avevo bisogno di aspettare le moviole.siache ilper tutto il tunnel che portava agli spogliatoi: credo fossero in buonafede, ma l’errore è stato clamoroso». L'articolo proviene dao News 24.

