Tuffi | Coppa del Mondo Berlino 2022 | gli Stati Uniti vincono il Team Event | ultimi successi cinesi da 3 metri e piattaforma

(Di domenica 23 ottobre 2022) Si è conclusa la prima tappa delladeldi. Il dominio cinese delle precedenti giornate è stato interrotto proprio all’ultima gara, quella del, ma solo perchè la Cina non ha preso parte alla competizione. Un successo per gli(Hayden, Young, Cooper, Downs) che si sono imposti con il punteggio di 375.80 punti, davanti alla Germania (370.85) e all’Australia (356.65). In precedenza erano arrivate le due vittorie. La prima nell’individuale femminile dai trecon il successo di Chang Yani con il punteggio di 363.75 davanti alla connazionale Chen Yiwen (346.95). Al terzo posto si è classificata la giapponese Sayaka Mikami (287.05). Doppietta cinese anche dalla ...

OA Sport

RISULTATIDEL MONDOBERLINO 2022 (21 OTTOBRE) SINCRO DONNE 3 METRI 1. Chen/Chang (Cina) 330.03 punti 2. Oettinghaus/Rother (Germania) 272.94 3. Hayden/Schultz (Stati Uniti) 257.97RISULTATIDEL MONDOBERLINO 2022 (21 OTTOBRE) SINCRO DONNE PIATTAFORMA 1. Chen/Quan (Cina) 349.80 punti 2. Young/Agunbiade (Stati Uniti) 261.54 Sport in tv oggi (venerdì 21 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming Serie A, 11esima giornata. Thiago Motta vuole centrare la prima vittoria in campionato oggi al Dall'Ara (ore 15) ...Udinese-Monza, gli ospiti si impongono per 2-3 dopo 98 minuti assolutamente al cardiopalma. Decisivo il sigillo di Petagna. Da pochi istanti si è chiusa Udinese-Monza. Al termine di una partita molto ...