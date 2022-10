Truffa bonus cultura | oltre trecento denunciati | cosa facevano

(Di domenica 23 ottobre 2022) Un commerciante e 360 ragazzialle autorità.da 160.000 euro sulLe misure di sostegno in Italia sono spesso preda di malintenzionati. Del resto l’Italia è un paese dove la corruzione causa un danno di 100 miliardi all’intero sistema. Ogni volta che si crea un sussidio bisogna di conseguenza occuparsi approfonditamente L'articolo proviene da Consumatore.com.

... magari con un po' meno pantano burocratico " sono stati introdotti i cosiddetti "fiscali", ... Comportamenti che sono parenti stretti di alcuni non secondari reati penali: la, l'estorsione, ...Focus centrato, ora, in quest'ultimo dossier, sulerogato nel 2018 agli alunni che quell'anno compivano la maggiore età. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Vincenzo FalciAlcuni corsi convenzionati. Il commerciante agiva nella stessa maniera, ogni qual volta c’era l’occasione: il beneficiario riceveva videogiochi o prodotti tecnologici, mentre il negoziante dichiarava ...La guardia di finanza ha scoperto una truffa da ben 160 mila euro perpetrata da un commerciante con l’utilizzo del bonus cultura.