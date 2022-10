Troppa Conegliano per il Volley Bergamo | sconfitta 3-0 alla prima stagionale

Leggi su bergamonews

(Di domenica 23 ottobre 2022) Il debuttodel1991 è amaro:giornata della Serie A1 le orobiche cadono contro le campionesse d’Italia dell’Imoco. Al PalaVerde di Treviso c’è poca partita, con le venete che chiudono con un netto 3-0 la gara. Coach Micoli parte con Gennari e Lorrayna in diagonale, May e Lanier ai lati, Butigan e Stufi al centro, il libero è Cecchetto.si schiera con un’inedita maglia giallorossa per portare in campo i colori della città. Lo stemma “Brescia Capitale della Cultura 2023” campeggia sulle spalle.risponde con Wolosz-Haak, Lubian-De Kruijff, Plummer-Gennari e il libero De Gennaro. L’Imoco parte subito forte, solo May riesce a passare in attacco nelle fasi iniziali e ...