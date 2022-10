Torino | Juric | «L’Udinese è tosta | però noi abbiamo creato tanto»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ivan, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro. Le sue dichiarazioni Ivan, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria con. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «noi, ma è anche vero che fosse uscito un altro risultato non sarebbe stato strano. Siamo stati bravi esegnato, ma fosse uscito un altro risultato non ci sarebbe stato nulla da dire». TORO – «In altre garefatto di meglio, oggianche sofferto. Fai un punto in cinque gare, ci siamo sbloccati ...