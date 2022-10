Tiro a segno | Mondiali 2022 | la Norvegia vince la gara a squadre maschile di carabina 3 posizioni

(Di domenica 23 ottobre 2022) Al Cairo risuona l’inno norvegese. Aila squadra del Nord Europa si aggiudica laseniores diuomini. Dalla distanza dei 50m, il trio formato da Henrik Larsen, Simon Claussen e Jon-Hermann Hegg è riuscito a battere 16-12 la Francia di Michael Dhaulluin, Lucas Bernard Denis Kryzs e Brian Baoudoin; in un duello tutto europeo. Il bronzo invece è andato all’India (Tomar-Kusale-Kumar), che l’ha spuntata 17-15 sugli States (Sherry-Roe-Kozeniesky) aggiungendo un’altra medaglia alla sua “imponente collezione” fatta in questa rassegna iridata. In casa Italia, infine, v’è da registrare il 18esimo posto assoluto di Simon Weithaler, Lorenzo Bacci e Michele Bernardi. Foto: Lapresse

OA Sport

