Tiro a segno | Mondiali 2022 | Italia dodicesima nella pistola sportiva femminile a squadre

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022) Prosegue l’undicesima giornata di finali aiseniordi, in corso al Cairo, in Egitto: sessione di gara riservata allada 25 metri aquale non c’è medaglia per l’di Maria Varricchio, Chiara Giancamilli e Sara Costantino, che esce nel primo turno di qualificazione inposizione.finale per il bronzo la Germania di Doreen Vennekamp, Monika Karsch e Michelle Skeries liquida per 17-5 l’Ungheria di Veronika Major, Zsofia Csonka e Sara Rahel Fabian. Dopo il parziale di 11-1 della prima metà di gara,seconda parte le tedesche chiudono i conti senza patemi ...