Tiro a segno | Mondiali 2022 | Cina oro nella pistola 25m femminile a squadre Italia 12esima

(Di domenica 23 ottobre 2022) Laha vinto la medaglia d’orosportivada 25 metri a, in occasione della dodicesima giornata del Mondiale dial Cairo, in Egitto. Chen Yan, Liu Rui e Xiao Jiaruixuan hanno travolto 16-0 l’India di Manu Bhaker, Rhythm Sangwan ed Abhidnya Ashok Patil.finale per il bronzo si è imposta la Germania di Doreen Vennekamp, Monika Karsch e Michelle Skeries con un 17-5 ai danni dell’Ungheria di Veronika Major, Zsofia Csonka e Sara Rahel Fabian. Nelle qualificazioni, l’non va oltre il primo turno: Maria Varricchio, Chiara Giancamilli e Sara Costantino si fermano in dodicesima posizione. SportFace.

Prosegue l'undicesima giornata di finali ai Mondiali senior 2022 di, in corso al Cairo, in Egitto: sessione di gara riservata alla pistola sportiva femminile da 25 metri a squadre, nella quale non c'è medaglia per l'Italia di Maria Varricchio, Chiara ...Una Juve Stabia ancora una volta abulica soprattutto nel reparto offensivo con nessunin porta ... Al termine del match i tesserati del Catanzaro non sono scesi in sala stampa indi lutto e ... Tiro a segno, Mondiali 2022: Italia quinta nella carabina tre posizioni femminile a squadre Vittoria dominante di Dallas su Memphis con un super Doncic, Milwaukee batte Houston e Antetokounmpo firma 44 punti in meno di 28 minuti ...Dopo un match ricco di emozioni e polemiche, l'Inter conquista tre punti importanti in casa di una Fiorentina mai doma. Le pagelle di Calciostyle. Onana 6: non ha colpe sui gol. Sul rigore viene spiaz ...