Tifoso dell' Inter aggredito in tribuna a Firenze | IL

Il fatto increscioso è accaduto al termine della partita tra Fiorentina e Inter, vinta 4 - 3 dai nerazzurri. In Maratona, vicino al settore ospiti ...Un'Inter aggredito allo stadio Franchi di Firenze, alla fine della partita tra i viola e i nerazzurri, vinta 4 - 3 dagli ospiti con un gol all'ultimo minuto di recupero di Mkhitaryan. Nel ...Roma-Napoli sarà uno spettacolo in campo ma fuori gli animi dei tifosi continuano ad essere tesi, come sempre è stato negli ultimi anni. Da più parti, negli ambienti ...'Sappiamo dell'importanza della partita, ma contiamo sul nostro stadio per fare un grande match': Massimiliano Alvini è consapevole che la sua Cremonese non potrà sbagliare domani con la Sampdoria all ...