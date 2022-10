Tifosi di Bagnaia troppo ottimisti a Sepang | Pecco non è campione della MotoGP

Tanti ipresenti nella MotoGP di Sepang, tutti gremiti in occasione del Gran Premio di Malesia. Con ... perché risultato un tantino ottimistico: Peccoha vinto la gara, ma non il mondiale ...Lo spagnolo ha regalato una stagione da sogno aidell'Aprilia, ma la parabola discendente dell'ultima parte non sembra potergli dare concrete chance di rimontare i 27 punti da. ...Come direbbe Giovanni Trapattoni: "Non dire gatto finché non l'hai nel sacco". Per il ducatista il discorso è rimandato a Valencia ...GP Malesia Bagnaia-Marquez MotoGP 2022 - Al termine della sessione di qualifica valida per il Gran Premio della Malesia, penultimo appuntamento del mondiale 2022 di MotoGP, Guido Meda e Mattia Pasini ...