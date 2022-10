Tenta stupro di una clochard | fermato da passanti e arrestato

Adnkronos

Ha tentato di stuprare una donna, una clochard che si era addormentata in un "giaciglio" improvvisato nell'androne di un negozio nel quartiere San Giuliano a Rimini, afferrandola di forza e ...Arrestato 23enne per tentato omicidio e violenza sessuale Colpisce una donna con un sasso edi strangolarla per abusare di lei . E' successo la scorsa notte nel porto di Napoli , nei pressi del parcheggio interno al varco Pisacane, dove sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio ... Napoli, colpisce donna con sasso e tenta di strangolarla per stupro Ha tentato di stuprare una donna, una clochard che si era addormentata in un "giaciglio" improvvisato nell’androne di un negozio nel quartiere San Giuliano a ...A Tempio Pausania rinviata l'udienza per il figlio del fondatore dei Cinque Stelle e dei suoi tre amici genovesi accusati di violenza sessuale ...