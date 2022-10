leggo.it

Orrore nel brindisino a Francavilla Fontana , dove un ragazzo di 17 anni è stato aggredito, accerchiato e colpito a calci e pugni da una banda in piazza Dante, nel cuore della movida della città: i ...Leggi anche >, ragazzo di 17 anni pestato a calci e pugni: choc nel brindisino, è in prognosi riservata L' aggressione Per lui, il Gip ha disposto il giudizio immediato, accogliendo la ... Teen gang, ragazzo di 17 anni pestato a calci e pugni dal branco: choc nel brindisino, è in prognosi riservata Un boato improvviso e le mattonelle che si sollevano dal pavimento. Questo è quanto accaduto lunedì 17 ottobre alla scuola primaria Nievo di via Martiri della Libertà a Prata ...Orrore nel brindisino a Francavilla Fontana, dove un ragazzo di 17 anni è stato aggredito, accerchiato e colpito a calci e pugni da una banda in piazza Dante, nel cuore della movida ...