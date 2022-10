Tale e Quale | Elettra Lamborghini commenta live la sua ‘imitazione’ Malgioglio | «Una delle pagine più brutte della tv italiana»

(Di domenica 23 ottobre 2022)hato in diretta l’imitazionescorsa puntata diShow di Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni. Il duo Paolantoni Cirilli sta conquistando il pubblico con esibizioni esilaranti: prima con Brividi nei panni di Mahmood e Blanco, poi RuPaul e Elton John e ora nei panni die Rocco Hunt. L’esibizione ha suscitato l’ilarità in studio e anche a casa, tanto cheha voluto dire la sua… Il videomessaggio diCon la hit Caramello i comici Paolantoni e Cirilli si sono calati, rispettivamente, nei panni di Rocco Hunt ed. Non risparmiando al pubblico nemmeno il twerk, marchio di fabbrica...

Infine, si ritiene opportuno richiamare il principio giuridico secondo il: 'Il soggetto ... nel sistema penale italiano la presunzione di innocenza, art 27 Costituzione, èfino al terzo ...... è solo una accettazione piena di una visione impostata oltre quarant'anni fa, dallami sento ... Per ovviare amancanza, in parte, ci sembrò un'idea strepitosa portare sul palco un uomo che ...Un ritorno ai programmi di una volta come "Re per una notte" di Gigi Sabani: “Tale e Quale Show” è quella tv del passato che crea nuova linfa per il domani.Nella puntata del 21 ottobre di Tale e Quale Show, Valentina Persia si è calata nei panni di Gabriella Ferri e ha portato in scena il brano… Leggi ...