Tabellone quarti Mondiali rugby femminili 2022 | gli accoppiamenti

Leggi su sportface

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ildeidi finale deidiin Nuova Zelanda, in programma dall’8 ottobre al 12 novembre. Terminata la prima fase a gironi, le otto squadre rimaste si sfideranno in gare da dentro o fuori per proseguire l’avventura iridata e avvicinarsi alla zona medaglie. Le otto formazioni ancora in gara verranno ordinate in una classifica in base al piazzamento ottenuto nel rispettivo raggruppamento e ai punti complessivi conquistati. In base a questa graduatoria verranno poi definiti gli: la prima affronterà l’ottava, la seconda se la vedrà con la settima, la terza incontrerà la sesta e infine la quarta sfiderà la quinta della classifica. Idi finale si svolgeranno tra sabato 29 ottobre e domenica 30 ...