Suicidio Teodosio Losito | chiusa l’indagine | Alberto Tarallo non ha istigato “nonostante la personalità prevaricatrice”

(Di domenica 23 ottobre 2022) A due anni dallo scoppio dell’“Ares Gate”, si chiude una delle indagini più delicate di tutta la vicenda, quella sui sospetti legati alla morte di, che si suicidò l’8 gennaio del 2019. Per, storico compagno dello sceneggiatore con cui hanno firmato grandi successi televisivi come Il bello delle donne e L’onore e il rispetto, è arrivata infatti l’archiviazione rispetto all’ipotesi di istigazione al. Secondo i magistrati romani che hanno indagato sulla vicenda, sentendo decine di testimoni, tra cui molti volti noti – da Gabriel Garko a Barbara D’Urso, passando per Eva Grimaldi – non c’è stata alcuna istigazione al. “Pur avendo accertato che ilè dotato di una forteprevalente e ...

Si chiude un capitolo. La vicenda Alberto Tarallo -Losito va verso l'archiviazione. Per il pubblico ministero Carlo Villani non c'è stata nessuna istigazione al. "Pur avendo accertato che il Tarallo è dotato di una forte personalità ...Ero sola e con il suo gestoha liberato anche me. Oggi non sarei più qui. Non ci credo sia stato un. Sappiamo bene chi è l'artefice di tutto questo schifo". Suicidio Teodosio Losito, chiusa l’indagine: Alberto Tarallo non ha istigato “nonostante la… Il pm ha chiesto l'archiviazione per l'istigazione al suicidio. Ma emergono nuove testimonianze. L'impresario dell'agenzia di pompe funebri: ...La Suprema corte conferma la sentenza del Riesame che aveva dissequestrato l'eredità del valore di 5 milioni di euro lasciata al patron ...