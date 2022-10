Strepitoso schiaffo alla Boldrini nel primo comunicato della Meloni premier

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 ottobre 2022) Una doccia fredda, ghiacciata, per Laura, colei chedesinenza ha fatto la sua ragione politica. Già, la fu presidentaCamera, come è noto, ha fatto una lunga battaglia per termini cacofonici quali "la ministra", inutile dilungarsi. E ora,doccia fredda di dover vedere Giorgia, ci aggiunge la doccia ghiacciata dei comunicati diffusi dneo-presidente del Consiglio. Già, perchédonna nella storia dell'Italia repubblicana, userà il termine "il presidente" del Consiglio e non "la presidente". Nessun tipo di adeguamento linguistico, tema così carosinistra e, soprattutto,. La notizia ...