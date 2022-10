Sport invernali | Russia e Bielorussia restano sospese | ancora banditi atleti e squadre

Leggi su sportface

(Di domenica 23 ottobre 2022) La Fis conferma l’esclusione e la sospensione dal mondo deglidie Bielodi questi due paesi, coinvolti nella guerra contro l’Ucraina, non potranno gareggiare in sci alpino, sci di fondo, combinata nordica, freestyle e snowboard. A prendere la decisione è il consiglio della federazione internazionale sci, riunitosi a Soelden, dove oggi si è svolta la prima tappa di coppa del mondo di sci alpino. “Il Consiglio Fis ha deciso, nel dovuto rispetto dell’integrità delle competizioni e della sicurezza di tutti i partecipanti ed in linea con le raccomandazioni del Cio (Comitato Olimpico Internazionale, ndr), di continuare la sua politica e quindi di non consentire allee aglirussi e bielorussi di ...