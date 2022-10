Calcio News 24

Quello che cercaè migliorarsi e allora in questo senso il passato può essere uno stimolo per l'allenatore il quale proprio in giallorosso ha centrato dei record, che ora vuole battere in ...... dopo la vittoria con il Bologna, confermano come il Napoli di Luciano, in termini di ... in termini di risultati e di qualità di gioco, l'entusiasmo si èin maniera esplosiva. Ieri ... Spalletti ha riacceso il Napoli, la capolista vola alto e ora la Roma La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Come scrive l'edizione romana di Repubblica nella Capitale c'è ancora qualche vedova di Luciano Spalletti nonostante adesso sulla panchina giallorossa ci sia un certo Mourinho: 'Nel virtuale campo di ...