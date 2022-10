Sopravvissuti | anticipazioni 4^ puntata 24 ottobre 2022 | Luca confessa

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 23 ottobre 2022), la fiction con protagonista Lino Guanciale, torna in onda lunedì 24con la messa in onda della quarta(composta da due episodi). In questo nuovo appuntamento, la tensione tra isarà ai massimi storici e Léa deciderà di scappare via con sua sorella, ma non ci riuscirà. Intanto, Anita farà una scoperta importante su Armando e andrà a parlare con, il quale si vedrà costretto are la sconvolgente verità sulla morte dell'uomo., quarta24: Léa decide di fuggire con sua sorella gemella La quartadi- in onda il 24...