Sono Lillo | la serie tv sulla “crisi da ridere” di Posaman

(Di domenica 23 ottobre 2022) Direttamente dal successo di Chi ride è fuori nasce unaatipica che si discosta molto dal programma originale:. Dalla genialità comica diPetrolo nasce e, il supereroe che doveva fartutti nel talent di Amazon. Il pubblico ha gradito così tanto da farlo diventare un fenomeno social e non solo. Oggi è unatv creata dallo stesso comico e composta da otto episodi – diretti da Eros Pugliesi – che saranno disponibili su Amazon Prime Video dal 5 gennaio 2023. I primi tre episodistati mostrati in anteprima nella sezione non competitiva Freestyle della 17esima Festa del Cinema di Roma giunta alla sua conclusione il 23 ottobre. Con sul red carpet naturalmentePetrolo con il costume da ...

Barbara Ronchi e Edoardo Leoi protaognisti di una commedia sentimentale sul tempo: Era ora di Alessandro Aronadio . ...ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Alla Festa di Roma c'è: "...La serie, otto puntate in esclusiva su Prime Video dal 5 gennaio (prodotta con Lucky Red), presentate alla Festa di Roma sezione Freestyle, è diretta da Eros Puglielli ....Prime Video ha svelato oggi il trailer ufficiale e il poster di Sono Lillo, la nuova serie Original italiana con protagonista Lillo Petrolo, presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, nell ...La serie in otto episodi prodotta da Lucky Red con Prime Video sarà in streaming dal 5 gennaio sulla piattaforma visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick I tormentoni sono l’oro dei co ...