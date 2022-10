Sono Lillo a Roma 2022 | Lillo | “Sono convinto che gli Avengers siano tra noi ma il governo li nasconda

(Di domenica 23 ottobre 2022) È emersa comicità intelligente dall'incontro stampa alla Festa del Cinema diper, la serie prodotta da Prime Video insieme a Lucky Red, dal 5 gennaio sulla piattaforma, co-scritta e interpretata daPetrolo con un ricco cast. Oramai la collaborazione traPetrolo e Prime Video è cosa fatta e, dopo LOL, dai suoi tormentoni Posaman e So'nasce, la nuova serie in 8 episodi che sarà disponibile sulla piattaforma dal 5 gennaio 2023, in co-produzione con Lucky Red. Data annunciata in occasione della presentazione alla Festa del Cinema di, dove co-autore e protagonista, insieme a ...

