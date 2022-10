Somalia | attacco islamista in un hotel al sud | 3 morti

Islamisti fedeli a Shabaab hanno attaccato un hotel nel sud dellauccidendo tre persone. Poco dopo gli islamisti radicali di al Shabaab hanno rivendicato l', avvenuto in un hotel della città di Chisimaio, nel sud del Paese. "Terroristi hanno preso d'...Domenica inè esplosa un'automobile carica di esplosivi all'entrata di un albergo nel centro della città portuale di Kismayo, e subito dopo c'è stato uno scontro a fuoco in cui sono state uccise tre ...Domenica in Somalia è esplosa un'automobile carica di esplosivi all'entrata di un albergo nel centro della città portuale di Kismayo, e subito dopo c'è ...Islamisti fedeli a Shabaab hanno attaccato un hotel nel sud della Somalia uccidendo tre persone. Poco dopo gli islamisti radicali di al Shabaab hanno rivendicato l'attacco, avvenuto in un hotel della ...