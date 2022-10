Somalia | attacco degli jihadisti di Al - Shabaab in un hotel | almeno tre morti

Undegli islamisti è in corso in un hotel nel sud della. Lo rendono noto la polizia e testimoni secondo i quali ci sarebbero al momento almeno tre morti . Russia, jet si schianta contro ...L'organizzazione jihadista Al Shabaab ha sferrato l'. Ad annunciarlo è stato lo stesso gruppo in un comunicato ripreso dal sito Site. Il portavoce militare Abdiasis Abu Musab e testimoni hanno ...Un attacco degli islamisti è in corso in un hotel nel sud della Somalia. Lo rendono noto la polizia e testimoni secondo i quali ci sarebbero ...Almeno tre persone sono state uccise in un attacco ancora in corso, ma già rivendicato dagli islamismi di Al-Shabaab, in un hotel nella città di Chisimaio, nel sud della Somalia. Ad annunciarlo è ...