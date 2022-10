Sisma L' Aquila | in corso sit - in questa sentenza è un abominio

(Di domenica 23 ottobre 2022) Centinaia di persone si sono radunate nel cortile del palazzo dell'Emiciclo, alla Villa Comunale dell', per partecipare alla manifestazione pubblica "Le vittime non hanno colpa", in riferimento ...

... in sede civile del Tribunale dell', riferita al crollo di uno stabile in via Campo di Fossa, in cui la notte del 6 aprile 2009 morirono 24 persone sulle 309 vittime complessive del. L'...L'- Procedono spediti i lavori di pavimentazione nel centro storico dell', nel tratto del corso che va dai Quattro Cantoni a piazza Duomo, dove si stanno posizionando ...colpite dal...Centinaia di persone si sono radunate nel cortile del palazzo dell'Emiciclo, alla Villa Comunale dell'Aquila, per partecipare alla manifestazione pubblica "Le vittime non hanno colpa", in riferimento ...Centinaia di parenti delle vittime del sisma del 2009, ma anche semplici cittadini, si sono ritrovati stamani a L'Aquila alla Villa comunale per protestare contro la sentenza del Tribunale che riduce ...