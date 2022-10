Si torna alla politica e non ci sono più alibi Paragone | Meloni sia diversa da Draghi

(Di domenica 23 ottobre 2022) Giorgiaha dimostrato cosa significa aver fatto gavetta, in un ambiente di uomini. Giorgia è un politico a tutto tondo che ora si gioca la sua partita mettendo sul tavolo ogni fiche che ha cumulato negli anni. Era chiaro che lo avrebbe fatto, fin da quando in campagna elettorale i numeri si gonfiavano e cominciavano i primi attriti dentro la coalizione. Questo dunque è il governo della, il primo e forse non l'ultimo (dipende da lei). È il suo governo nel senso che ogni casella l'ha riempita come voleva lei, cominciando dall'assunzione del rischio di collocare Guido CrosettoDifesa anziché allo Sviluppo Economico. Una scelta pienamente simbolica, con rimbalzi interni ed esterni, paradigmatica di un governo dove si misurano gli equilibri di coalizione avendo chiara la golden share. Anche la scelta dei due vice rafforza ...

