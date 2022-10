Serie A2 2022 23 | Forlì e Vanoli Basket Cremona vincono e rimangono a punteggio pieno

(Di domenica 23 ottobre 2022) Oggi si è completata la quarta giornata diA2 dimaschile, con ben 9 match disputati. Per quanto riguarda il girone verde, l’Urania Milano ha vinto 80-90 contro la 2B Control Trapani, così come l’acqua San Bernardo Cantù ha avuto la meglio 68-58 sulla Gruppo Mascio Treviglio. Successo poi per la Reale Mutua Torino, 82-72, contro la Novipiù Monferratoe per laopposta alla Benacquista Assicurazioni Latina 73-79. Nel girone rosso invece successo per la Giorgio Tesi Group Pistoia, 80-61, sulla UEB Gesterco Cividale. Vittoria poi anche per la OraSì Ravenna contro la HDL Nardò 82-79. Infine in chiusura di giornata la Unieuroha battuto 59-70 la Caffè Mokambo Chieti. SportFace.

