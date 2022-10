Serie A | Venezia festeggia | Milano primo stop

prova ad allungare con Spissu (71 - 59). Anche se arriva il tecnico e conseguente quinto fallo di Watt (75 - 66) a 2'20' dalla fine, Pangos non capitalizza dall'arco la palla persa da Freeman,...... con questa tradizione spezzata non solo dalla pandemia ma anche dalla Virtus Bologna, salita sul tetto diA1 nel 2021. Ebbene: incredibilmente,Milano non è mai stata una finale ...Confronto diretto numero 103 in serie A tra Reyer Venezia e Olimpia Milano in questo pomeriggio del 23 ottobre 2022 al Taliercio di Venezia (palla a due ore 18:10, diretta Eleven ...Confronto diretto numero 103 in serie A tra Reyer Venezia e Olimpia Milano in questo pomeriggio del 23 ottobre 2022 al Taliercio di Venezia (palla a due ore 18:10, diretta Eleven ...