Serie A | Venezia festeggia | Milano primo stop Virtus facile su Treviso | Napoli ok a Pesaro

...30 Schalke 04 - Hoffenheim 0 - 3 CALCIO - LIGUE 1 21:00 Strasburgo - Lille 0 - 3 CALCIO - EREDIVISIE 20:00 FC Emmen - FC Volendam 1 - 1 CALCIO -B 20:30- Frosinone 1 - 3 BASKET - ...prova ad allungare con Spissu (71 - 59). Anche se arriva il tecnico e conseguente quinto fallo di Watt (75 - 66) a 2'20' dalla fine, Pangos non capitalizza dall'arco la palla persa da Freeman,...vistoil ko di Milano a Venezia. Per la Nutribullet terza sconfitta su quattro gare: troppo poco profonda la squadra di Nicola per reggere l’urto con una Segafredo che ha approcciato molto bene alla ...L'Olimpia cade per la prima volta in Serie A, la Reyer passa per 77-69. Le V Nere asfaltano Treviso 97-71 VENEZIA - Primo ko in campionato per l'Olimpia Milano che si arrende sul parquet di Venezia pe ...