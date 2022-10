Serie A | la Lazio vince con l’Atalanta in trasferta | aggancio in classifica

(Di domenica 23 ottobre 2022) Bergamo –corsara a Bergamo. La squadra di Maurizio Sarri, senza Immobile infortunato, si impone d’autorità sul campo delper 2-0 con i gol di Zaccagni e Felipe Anderson. Grazie a questo successo i biancocelesti agganciano a 24 punti la squadra di Gasperini, che incassa il primo k.o. del torneo. La Partita – Per la sfida Gasperini recupera diversi calciatori ma decide di confermare quasi tutti gli uomini più utilizzati nelle ultime settimane. Sportiello in porta, Scalvini, Demiral e Okoli nella linea difensiva, mentre in avanti Pasalic a sostegno di Lookman e Muriel con Zapata che si rivede in panchina. Sarri, orfano di Immobile, sceglie un tridente d’attacco composto da Pedro, con Zaccagni e Felipe Anderson falso nueve con Milinkovic Savic, Cataldi e Vecino in mezzo al campo. Laparte subito forte e al 10? passa ...

Ma il ds Igli Tare , sulla questione del vice bomber, ai microfoni di Dazn ha parlato chiaro: "Lasenza Immobile perde tanto perché manca il capitano e il miglior attaccante dellaA. Ma ...BERGAMO - Lasupera l' Atalanta per (2 - 0) al Gewiss Stadium, agganciandola a quota 24 punti. Decisive le reti di Zaccagni nel primo tempo e di Felipe Anderson nella ripresa. Primo ko stagionale per i ...BERGAMO - Lazio bella da impazzire. Partita perfetta degli uomini di ... Ho avuto la squadra che ha fatto più verticalizzazioni in Serie A". A gennaio si riprenderà a giocare in modo serrato... "Noi ...Il segreto della seconda versione della Lazio targata Sarri è la difesa. Progressi difensivi impressionanti per i biancocelsti che dopo undici giornate di campionato si confermano come ...