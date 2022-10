Serie A | Brindisi in volata su Brescia | Sassari batte Trento

TeleRama News

... un incrocio anche intrigante visto che entrambe mancano allaA1 da parecchi anni. La Givova ... A Verona invece si era partiti alla grande con la vittoria in overtime su, ma poi sono ...Dopo l'intervallo Brescia prova a confezionare un'altra spallata per rompere l'equilibrio con un 3/3 da 3 punti (24', 41 - 48); un exploit davanti contro il qualenon riesce a rispondere con ... Serie D girone H: pareggiano Brindisi e Casarano, vince il Nardò Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La Happy Casa Brindisi (2-2) porta a casa una grande vittoria sulla Germani Brescia (2-2) in una partita molto equilibrata. Marcquise Reed si accende nell'ultimo quarto e ...