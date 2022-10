(Di domenica 23 ottobre 2022) 'Mi dica quale ente locale o quale azienda pubblica non sta soffrendo in questo momento di crisi? Leggo di Comuni che spengono i lampioni per riuscire a pagare le bollette, pe runa azienda che ...

ilmessaggero.it

Certo mi piacerebbe non disperdere l'esperienza maturata in questi'. Quindi pensa sempre alla politica 'Andiamo per ordine. Ora penso al mio lavoro, sono medico, sono cardiologo e il mio ...Trent'di pose sexy per proteggere gli animali. I vigili del fuoco australiani si sono tolti di dosso ... i più bei pompieri australiani - ogni anno ci sono delle new entry - hanno posato per... «Sei anni, un'era geologica», il ritorno di Damiano Coletta al Santa Maria Goretti L’interno della struttura neretina era stato restaurato con un finanziamento da un milione e 600mila euro. L’accusa dei consiglieri comunali Daniele Piccione e Lorenzo Siciliano.Ucciso da una bomba dell'IRA nel 1979, oggi il prozio di re Carlo III è accusato di aver abusato di un bambino di 11 anni nel 1977. La denuncia è partita dalla stessa vittima, un uomo nordirlandese di ...