Scriviamo il futuro dell' Italia Meloni si insedia Poi incontra Macron

(Di domenica 23 ottobre 2022) Prima il «sentito ringraziamento» al presidentea Repubblica, Sergio Mattarella, poi il «forte richiamo alla responsabilità» a tutti i ministri, con l'invito alla «lealtà», a «lavorare seriamente», con «spirito di squadra» per affrontare le emergenze del Paese. È il messaggio di Giorgianel corso del primo Consiglio dei Ministri presieduto a Palazzo Chigi. La premier sial terminea cerimoniaa campanella con il presidente del Consiglio uscente Mario Draghi. Un passaggio di consegne, quello andato in scena nella Sala dei Galeoni, preceduto da un lungo faccia a faccia di un'ora e 20' - per fare il punto sui molti dossier sul tavolo tra guerra in Ucraina, emergenza energetica e Pnrr - che determina anche uno slittamento di circa mezzoraa riunione del Cdm. ...

'Abbiamo scritto la storia. Oraildell'Italia'. Così Giorgia Meloni sul suo profilo Twitter.Locon riserva perché non ci basiamo su documenti scritti, ma è un'affermazione che si ... Mentre inpotrebbe esserci una carenza di sacerdoti adatti alla nomina, in quanto anche in ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...A chi domanda che cosa farà risponde: «Vedremo, ancora non so». Poi le lodi ai dipendenti della presidenza del Consiglio: «Un onore servire l'Italia con voi» ...