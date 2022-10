Sci alpino Soelden 2022 gigante maschile | orario e dove vederlo in diretta Rai e Eurosport

(Di domenica 23 ottobre 2022) Inizia oggi, domenica 23 ottobre, la stagione di Coppa del mondo. La gara sul ghiacciaio di, in Austria, aprirà anche la stagione-2023 e sarà la prima gara del Circo Bianco dell'anno, dopo la...

Andiamo a scoprire nel dettaglio la startlist ed il programma della gara. STARTLIST GIGANTE SOELDEN 2022 1 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head 2 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic 3 512269 ...Ecco la startlist e i pettorali di partenza del gigante maschile di Soelden con tutti gli italiani al via, tra cui Luca De Aliprandini. Si parte domenica 23 ottobre alle ore 10:00 con la prima manche ...Le condizioni nella parte bassa della pista 'Gran Becca' non sono ottimali e quindi la Fis ha deciso di cancellare la discesa libera maschile del 29 e 30 ottobre prossimi di Zermatt (Svizzera) e Cervi ...A causa della mancanza di neve e dell’impossibilità di mettere in sicurezza il tratto finale della nuova pista di Zermatt-Cervinia, le gare di discesa maschili dei prossimi 29 e 30 ottobre sono cancel ...