Schillaci | cosa pensa il nuovo ministro di vaccini e green pass

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 23 ottobre 2022) Premesso che sul tema ancora caldo delle restrizioni sanitarie ildella Salute non ha mai deciso autonomamente, sebbene spesso e volentieri Roberto Speranza abbia inasprito le norme uscite dal Consiglio dei ministri con le sue surreali circolari, ciò che il suo freschissimo sostituto, il rettore dell’Università Tor Vergata, Orazio, ha dichiarato circa una settimana fa su Rai 1 desta molte perplessità , per non dire di peggio. Intervenendo a Unomattina del 14 ottobre, così si è espressosulle questioni molto controverse deie dell’abominevole: “Io credo che bisogna dare un messaggio positivo, perché è straordinario che oltre il 90% degli studenti universitari si siano liberamente fatti vaccinare. Questo è molto importante. Se noi guardiamo ...