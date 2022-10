Sarri | «Io zitto in panchina? Avevo paura di Orsato che era lì a fianco»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 23 ottobre 2022)a Dazn dopo la vittoria meritata della Lazio per 2-0 in casa dell’Atalanta., sesta partita di fila senza subire gol, Gasperini ha parlato di grande Lazio. «Innanzitutto bisogna fare i complimenti all’Atalanta per il terreno di gioco, velocissimo. Fino a qualche anno fa era un campo in condizioni difficili, oggi invece è stato straordinario. La squadra ha fatto una buona partita, molto merito nostro se l’Atalanta non è stata pericolosa. Era una partita che temevamo molto. Pericolosa per tutti, anche per le grandi squadre europee come abbiamo visto in questi anni. Una vittoria che ci dà soddisfazione però dobbiamo pensare a giovedì». «Per forza di cose dovevamo giocare diversamente senza Immobile. Felipe Anderson è giocatore con caratteristiche diverse. Non volevamo dare punti di riferimento all’Atalanta». «Quando si giocano partite con ...