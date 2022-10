Sara Croce | bikini bollente sugli scogli | con lei è sempre estate

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 23 ottobre 2022)è una donna con una bellezza più unica che rara; impossibile non restare colpiti da una perfezione del genere. Per quanto riguarda il discoro lavorativo dobbiamo sottolineare comesia stata in due reality di Canale cinque decisamente seguiti dal pubblico italiano e grazie ai quali si è fatta conoscere dal pubblico italiano. Andiamo a vedere di che programmi si tratta e come sono andate queste due esperienze. InstagramIniziamo con Ciao Darwin, il programma che andava in onda su Canale cinque, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti e dove si univa cultura e divertimento. All’interno di questo reality,aveva il ruolo di Madre Natura e, all’inizio di ogni puntata, lasciava tutti senza fiato grazie ad una bellezza a dir poco travolgente. Con la storica ...