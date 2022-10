Sanzioni e invio armi | scelgano gli italiani con il referendum

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ritorno sul tema trattato qualche giorno fa. Non intendo fare “dietrologia”. Tutti dicono che è stato il colpo di grazia per Berlusconi. Beh, certo dopo Ronzulli, l’inchino nella sede di FdI (non ci riuscì neppure Fini), le dichiarazioni su Vodka e Lambrusco in barba a tutte le, che Berlusconi ne esce un po’ suonato. Ok, ma attenzione, perché Berlusconi con le ultime uscite ha messo il dito nella piaga. Questa guerra non ha il consenso popolare soprattutto, ovviamente, per via dei danni economici che sta provocando. E allora si invocano i sacri principi, che non sono quelli cristiani, ma la fedeltà all’Alleanza Atlantica e alla Ue. Come se la posizione di Berlusconi fosse quella di Marco Rizzo o del vecchio Pci. Suvvia, siamo seri. Il problema che Berlusconi ha sollevato non è quello di uscire dalla Nato o dalla Ue – non è folle sino a questo punto – ma di ...